Quotidiano.net - L’incontro con le toghe. Restano le distanze tra le parti. Il governo: la riforma va avanti

Dialogo sempre, mediazioni nessuna. Sulla separazione della carriere tra pm e giudici le posizioni di potere esecutivo e giudiziario,e magistratura, non sono mai state così inconciliabili. Anche perché lacostituzionale della giustizia non è mai stata così in procinto di essere approvata dal potere legislativo, il Parlamento rappresentativo della sovranità popolare, a solida maggioranza di centrodestra. Nemmeno in età berlusconiana la separazione delle carriere era giunta così vicina alla meta. A rivedersi quindi al referendum, già prefigura l’Associazione nazionale magistrati al termine deldi ieri a palazzo Chigi, augurandosi di sconfiggere nelle urne unache certo interessa e mobilita più l’elettorato di centrosinistra delle Ztl di quello di destra delle periferie.