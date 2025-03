Iodonna.it - L'imprenditrice in versione "extra-large". Il bikini che indossa è lo stesso dell'ultima campagna pubblicitaria.

Una gigantesca Kim Kardashian con indosso unceleste ha invaso la piazza più famosaa Grande Mela. Martedì 4 marzo, a Times Square, è stato inaugurato un gigantesco gonfiabile raffigurante l’in costume da bagno, alto oltre 18 metri. Si tratta di una iniziativa di marketing ideata per promuovere il suo marchio di abbigliamento, SKIMS. Kim Kardashian, l'evoluzione beauty guarda le foto La” di Kim KardashianAlta oltre 18 metri, “big Kim”va unazzurro, identico a quello portato dalla celebrità in una recentefotografica per la sua linea di costumi da bagno SKIMS.