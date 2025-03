Liberoquotidiano.it - L'immigrato che ha aggredito la Petyx a Striscia? Arrestato: toh, ecco come l'hanno beccato | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

È statodalla Polizia di Stato il giovane accusato di essere il responsabile dell'aggressore della troupe dila Notizia avvenuta nei giorni scorsi durante un servizio nel mercato Ballarò a Palermo. Il giovane, originario del Gambia, è stato immediatamente raggiunto dopo un tentativo di fuga. Nonostante ciò è riuscito a sferrare un pugno contro uno dei poliziotti ed è stato trovato in possesso di quattro dosi di eroina. "L'arresto del presunto aggressore della troupe dila Notizia, vittima nei giorni scorsi nel mercato di Ballarò, è merito del controllo del territorio attuato dalla polizia di Stato e in particolare dei Falchi della sezione 'Contrasto del crimine diffuso'", ha sottolineato Giovanni Assenzio segretario provinciale Uil polizia di Stato. "L'operazione - ha aggiunto - dimostra ancora una volta la professionalità degli operatori della polizia di Stato, intervenuti nel cuore di un quartiere difficile da controllare a causa dei dedali di piccole strade, in genere ben controllate dalla criminalità".