Ilgiorno.it - Limite dei 30 chilometri in città: "Scelta ideologica e demenziale"

"Una, già ampiamente fallita a Bologna e che ben si inserisce nella strategia che ovunque la sinistra sta portando avanti: un’agenda politica fondata sulla demonizzazione e sulla persecuzione di chi usa l’automobile". La lista civica Pavia Prima bolla così la decisione dell‘amministrazione comunale di imporre a Pavia ildi 30orari. "Dopo 9 mesi di nulla - aggiunge il direttivo della lista - anziché puntare sui parcheggi sotterranei e una rimodulazione del trasporto pubblico locale, con la scusa della sicurezza stradale si sta cercando di rovinare la vita agli automobilisti per indurli a non utilizzare più l’auto: limiti di velocità assurdi, dossi altissimi, telecamere ovunque, ztl a pagamento, aumento del bollo, superbollo e, soprattutto, la continua riduzione del numero di posteggi disponibili, in particolare quelli gratuiti".