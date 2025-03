Lapresse.it - Liliana Resinovich, la super perizia: “Omicidio unica dinamica”

Nel caso dila morte è sopraggiunta per. Lo stabilisce lasul corpo della vittima, visionata da LaPresse, secondo cui “non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”, ma gli elementi raccolti “convergono a delineare uno scenario in cui solo unaomicidiaria“, avvenuta attraverso “soffocazione esterna diretta, trova “una motivazione tecnica”. È quanto scrivono nelle loro conclusioni i consulenti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Stefano Vanin e Biagio Eugenio Leone. La donna è scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nella zona dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La donna è morta per asfissia causata da un mezzo meccanico e quindi anche per i sacchetti della spazzatura che aveva intorno alla testa al momento del suo ritrovamento.