Liliana Resinovich la super perizia chiede analisi su capelli ignoti Cos’è la tecnologia Ngs

Trieste, 6 marzo 2025 – La “morte diè da collocarsi in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021”. C'è anche questa conclusione nella relazione di Cristina Cattaneo sul giallo di Trieste. Si riparte da qui. Ecco le risposte contenute nelle conclusioni di un “lavoro minuzioso”, come lo ha definito Federico Frezza, il procuratore facente funzione di Trieste. Ed è già al lavoro la nuova pm titolare dell’indagine, Ilaria Iozzi. Ecco le risposte dell’anatomopatologa forense. Quando è morta? Lilly, sostiene il pool di esperti – nel tema anche Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin – è morta “in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021”. Non solo: “Allo stesso modo è molto probabile che il corpo disia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato”.