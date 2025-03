Fanpage.it - Liliana Resinovich, cosa c’è scritto nella perizia di Cristina Cattaneo: gli 8 punti per cui è omicidio

Leggi su Fanpage.it

Le conclusioni degli esperti che hanno lavorato alla supersul caso di: Lilli è morta “in via di elevatissima probabilità” il 14 dicembre 2021, ovvero il giorno in cui è scomparsa, il corpo non è mai stato spostato dal punto in cui è stato ritrovato. Inoltre viene chiarita la causa della morte.