Dayitalianews.com - Librino, oltre 2 kg di droga e un’arma clandestina in garage, 27enne arrestato

Nel corso di un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti in città, la Polizia di Stato ha sequestrato due chili dicustoditi in un, una pistola occultata all’interno di un vaso, una canna di fucile e diverse munizioni di vario calibro.I controlli sono stati effettuati dagli agenti delle volanti della Questura di Catania, con il supporto dell’unità cinofila, lungo viale Grimaldi, nel quartiere di, una delle zone più popolose della città.In particolare, sono stati perlustrati i sotterranei di uno dei palazzi della zona dove i cani poliziotto, hanno immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente all’interno di uno dei. Scattate le ricerche per risalire al proprietario, i poliziotti hanno constatato nei pressi la presenza di un motociclo appartenente ad un catanese di 27 anni, residente in via Garibaldi.