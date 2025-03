«Liberate Alberto Trentini». Da Alessia Piperno al patriarca di Venezia, il digiuno a staffetta per il cooperante detenuto in Venezuela

Leggi su Open.online

Unper. È l’iniziativa lanciata daper chiedere la liberazione delvenetoin assenza di accuse chiare da ormai oltre 100 giorni insi trovava lì per lavoro, nel quadro di una missione umanitaria: stava consegnando aiuti ad alcune comunità di disabili tra Caracas e Guasdalito. Dal 15 novembre, giorno dell’arresto, non ha potuto ricevere una sola visita, né comunicare con la famiglia o altri in Italia. Il governo assicura di essere al lavoro – a fari spenti, come si conviene in questi casi – per sbloccare la vicenda. Ma intanto i giorni passano. Ecco allora che dalla famiglia e dagli amici diè partita l’idea di un– a turni di 24 ore ciascuno – «per far sapere a tutti chenon è solo, fino a quando non potrà tornare a casa».