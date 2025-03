Ilgiorno.it - L’hotel più di Charme della Lombardia? È a Laveno sul lago Maggiore

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 6 marzo 2025 – Una piscina a sfioro affacciata direttamente sul, gli ambienti interni, quelli delle camere in particolare, impreziositi dalle ceramiche, richiamo alla tradizione locale di cuistesso è diretta emanazione considerato che, proprio qui, si trovava la storica “Società Ceramica italiana”. Il paesaggio circostante – le Alpi e il Monte Rosa sullo sfondo, le isole Borromee al centro – a fare da cornice naturale. Sono solo alcuni fra i tanti aspetti che hanno conquistato e affascinato i frequentatori delDedi, che si è conquistato il titolo di miglior hoteldal portale internazionale che monitora le migliori e più prestigiose strutture alberghiere del mondo, l’“Holiday Check Award 2025”. Valutazioni Il Denon solo è risultato4 stelle più bello e apprezzato, ma anche il tredicesimograduatoria nazionale sbaragliando agguerriti concorrenti al Nord come al Sud, per non dire di Roma, Firenze o Venezia.