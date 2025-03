Game-experience.it - LG UltraGear OLED 27GX790A, annunciato il nuovo monitor da gaming

LG Electronics (LG) introduce sul mercato italiano ilLG, il modello che offre la perfetta combinazione tra tecnologia, prestazioni e design per un’esperienza di gioco senza paragoni. Questoarricchisce la gamma diLGcon funzionalità pensate per i gamer più esigenti.Tra le novità più interessanti delc’è la frequenza di aggiornamento a 480Hz, raddoppiata rispetto all’attuale modello da 27 polliciin gamma (27GS93QE), che garantisce un gameplay incredibilmente veloce, reattivo e fluido. Il modellooffre inoltre un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che riduce in modo significativo la sfocatura del movimento, migliora la nitidezza delle immagini e conferisce una maggiore dinamicità a tutta l’azione di gioco.