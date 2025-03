Lanazione.it - L’ex calciatore fa causa al suo agente: “Lavorava per il club”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 6 marzo 2025 – Combattivo, roccioso e leonino, il classico giocatore che dà tutto per la maglia. Andrea Raggi, 40 anni nato a La Spezia, ex Empoli, Palermo, Bologna, Sampdoria e Monaco, non era un fuoriclasse. Ma sicuramente un buon difensore, con il quale era meglio evitare lo scontro. Almeno in campo. Perché in tribunale, ad oggi, è stato il suodi allora, il manager fiorentino Giulio Meozzi, ad avere la meglio. La corte d’appello di Firenze ha infatti dato ragione alprocuratore di Bernardeschi in un contenzioso che va avanti dal 2012. Anno in cui Raggi firmò per la squadra monegasca, l’As Monaco. Proprio su quell’affare il rapporto tra i due si è incrinato. Dando vita a due processi: uno in attesa del giudizio in secondo grado (la prima decisione è andata in favore dell’atleta), e uno la cui sentenza è stata pubblicata ieri.