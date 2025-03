Amica.it - L’evoluzione di Deva Cassel: i look più belli dagli esordi a oggi

A soli 20 anni,vanta già una brillante carriera nel mondo della moda e del cinema. Figlia di Monica Bellucci e Vincent, la modella si è aggiudicata il titolo di icona di stile.Per la prima première mondiale de Il Gattopardo, la serie Netflix che la vede protagonista, l’attrice ha scelto untotal black di Dior con gonna di tulle e blazer sciancrato. In occasione del photocall della serie,ha optato per un completo dal taglio maschile composto da una giacca sciancrata abbinata a dei pantaloni sartoriali morbidi. Avvistata lo scorso gennaio nel front row di Dior, ha scelto un tailleur oversize con giacca ampia e pantaloni coordinati. Completa la mise con un paio di sneaker e un body con tagli cut out. Invece alla sfilata di Dior Haute Couture A/I 2024-2025, la modella ha optato per un totalin seta con ricami floreali sul lato.