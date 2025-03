L’Europa scende in campo | Bruxelles blinda l’Ucraina e lancia la corsa al riarmo

Leggi su It.insideover.com

Il Consiglio Europeo straordinario sulla Difesa e il sostegno comunitario almostra due facce. Da un lato, Ursula von der Leyen incassa pieno sostegno alla proposta del piano ReArm Europe per scorporare gli investimenti in Difesa dal Patto di Stabilità e rire la spesa militare europea. Dall’altro, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annacquato la dichiarazione finale dei Ventisette sul risoluto sostegno a Kiev. Passa il piano sul sostegno alle spese militari, non passa la proposta per destinare immediatamente nuovi pacchetti miliardari in forma diretta aldeltramite risorse del bilancio comune, sostituita da un impegno chiaro: la Commissione e il Consiglio Europeo evidenziano “la disponibilità degli Stati membri a intensificare urgentemente gli sforzi per affrontare le urgenti esigenze militari e di difesa del, in particolare la fornitura di sistemi di difesa aerea, munizioni e missili, la fornitura della formazione e delle attrezzature necessarie per le brigate ucraine e altre esigenze chepotrebbe avere”.