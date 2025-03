L' euro sale ancora in avvio di giornata è a 108 dollari

Quotidiano.net - L'euro sale ancora, in avvio di giornata è a 1,08 dollari

Leggi su Quotidiano.net

Prosegue il rialzo dell'sul dollaro, in discesa da giorni sulle scelte commerciali dell'amministrazione Trump. La moneta unica guadagna indilo 0,12% portandosi a 1,0802. Il cambio con lo yen è a 160,74 anche in questo in rialzo ma di un più flebile 0,07%.