Quotidiano.net - L'euro ai massimi da novembre sul dollaro: Bce meno restrittiva sui tassi

L'aggiorna idallo scorsosuldopo che la Bce ha detto che la politica monetaria è diventata "significativamente" rendendoprobabile un taglio deinella prossima riunione di aprile e più incerto il percorso di ulteriori sforbiciate. L'scambia a 1,083 sul, in rialzo dello 0,3%, aidal 42024, dopo aver toccato un picco a 1,0853. "L'ipotesi base è che la Bce porterà il tasso sui depositi dall'attuale 2,5% al 2% entro la prossima estate. Per la riunione di aprile, la pausa è vista come altamente probabile, sia per verificare l'impatto dei piani di spesa annunciati principalmente dalla Germania, che per valutare l'esito della minaccia di dazi Usa sulle importazioni di automobili e, verosimilmente, di altri beni dall'pa, a partire dal 2 aprile", scrive Intermonte.