Lettera al sindaco del gruppo consiliare "Nuova Cusano"

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo laaldiMutri inviata daldi opposizione “”. “Egregio Sig., abbiamo letto il suo intervento sui social e riteniamo opportuno chiarire alcuni aspetti della vicenda relativa alla perdita d’acqua in località Caiazzano. Comedi opposizione, il nostro obiettivo è quello di svolgere un’azione costruttiva nell’interesse della comunità, attività già dimostrata più volte con atti concreti in Consiglio, anche segnalando criticità e ponendo interrogazioni, spesso su richiesta dei cittadini che si rivolgono a noi quando non trovano risposte dall’amministrazione.Nel caso specifico, ci preme sottolineare che la perdita d’acqua non era un problema di qualche ora, bensì di giorni, come può confermare chiunque sia passato dalla zona.