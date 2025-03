Dilei.it - Letizia di Spagna, mai stata così aggressiva: look mascolino e giacca in pelle rossa

diha una settimana piuttosto impegnativa con molti eventi in agenda, tanto che lavorerà anche domenica 9 marzo. Ma gli appuntamenti di lavoro si trasformano in occasioni per sfoggiaresuperlativi. La Reina ha scelto di adottare uno stile decisamente rock, con due outfit parecchio grintosi, dal gessato con maxi cravatta allain. Andiamo ad analizzarli.di, il tailleur gessato maschile di Sandrodisi è recata ad Oviedo in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare (4 marzo). La Reina si è presentata all’appuntamento di lavoro con un tailleur gessato del brand francese Sandro che spesso sia lei che le sue figlie, Leonor e Sofia, indossano.Fonte: Getty Imagesdiindossa il tailleur di SandroL’ensemble è composto da un blazer a doppiopetto, tasche con patta sui fianchi e sul petto, bavero sartoriale largo, spacco sul retro e dei pantaloni dritti a gamba larga con pieghe sul retro e tasche a filetto.