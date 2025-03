Les Ballets Trockadero de Monte Carlo a Salerno | il balletto classico tra ironia e virtuosismo

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi 6 al 9 marzo 2025, il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” diospiterà un evento straordinario: Lesde, la celebre compagnia americana composta esclusivamente da danzatori uomini, porterà in scena la sua esilarante e impeccabile parodia del.Fondati nel 1974 a New York, i “Trocks” hanno conquistato il pubblico internazionale con uno stile unico che unisce tecnica di altissimo livello e comicità intelligente. Con grande maestria, questi straordinari ballerini trasformano le rigidità del repertorio accademico in un’esplosione die talento, accentuando con eleganza e sarcasmo gli eccessi deltradizionale.In scena, cigni, silfidi, dame vittoriane e principi maldestri prendono vita grazie a danzatori dalla solida fisicità maschile, che si muovono sulle punte con sorprendente grazia e precisione.