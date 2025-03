Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "Marina" e "inglese": Monica è stata truffata? Dopo la Ghigliottina esplode la rissa

Torniamo nello studio di Marco Liorni, a L', il game-show delle parole, dei loro legami e della, il format proposto ogni sera con grande costrutto in termini di share su Rai 1. La puntata in questione è quella di martedì 4 marzo, dovela, come spesso accade, sono esplose le polemiche. Ad accedere al gioco finale, quello dove ci si può accaparrare il montepremi, è, che si è imposta su Giovanni nel gioco dei 100 secondi (alla vigilia, allaci era arrivato Fernando, che in questa puntata si è fermato al Triello).giocava inizialmente per 175mila euro, cifra cheuna serie di tagli è scesa a 10.978 euro. Dunque le cinque parole-indizio: "", "Morgan", "Massa", "Granata" e "Ufficiale". La risposta di"Scoppio", ma la soluzione corretta si è rivelata essere "".