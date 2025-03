Ilnapolista.it - L’Equipe ancora contro Donnarumma: “è un portiere che non fa la differenza, non ha respinto l’unica palla con cui ha avuto a che fare”

non ci vede più dalla rabbia. Il Psg beffato dal Liverpool, o meglio da un Alisson in formato saracinesca. Tutto il contrario di, insomma. “Tutti questi progressi nel gioco, nel pressing, nella costanza, questa tempesta che ha prosciugato a lungo il Liverpool, questi 27 tiri a 2, questi sforzi magnifici, per tornare allo stesso punto dell’autunno: una squadra che cede sotto il peso della delusione del mondo, piegata dall’incomprensione e dal senso di ingiustizia, dopo una sconfitta (0-1)la logica,il merito“.“Il Psg ha perso un ottavo di finale di andata che non avrebbe mai dovuto perdere” è il giudizio definitivo. Adesso i quarti sono più lontani, anche perché il ritorno si giocherà ad Anfield, autentico fortino Reds. “Il Psg è il favorito per l’eliminazione in questa fase della Champions League per la quinta volta in otto stagioni“.