Formiche.net - Leonardo e Baykar, un asse strategico per dominare il mercato europeo dei droni

Leggi su Formiche.net

Un’alleanza strategica per la supremazia nel settore unmanned. È questo l’obiettivo che si sono posteTechnologies siglando il memorandum of understanding con cui le due realtà hanno posto le basi per una joint venture destinata a rafforzare il compartodei sistemi aerei senza pilota (Uav). L’accordo mira a integrare le competenze di due gruppi della difesa creando un polo di eccellenza per progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi unmanned. Come sottolineato nel corso della presentazione della nuova partnership da Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di, l’industria della difesa “sta attraversando sfide inedite come i sistemi senza pilota, l’intelligenza artificiale, il caccia di sesta generazione, la cyber-security e lo spazio.