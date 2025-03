Quotidiano.net - Leonardo e Baykar Technologies: joint venture italo-turca per droni e Difesa europea

L'alleanzatrapunta, creando unacon sede in Italia, a conquistare una nicchia di mercato delladel valore "stimato 100 miliardi di dollari, comprendente caccia senza pilota,da sorveglianza armati eda attacco in profondità, nei prossimi 10 anni". Si guarda anche alle opportunità di export ed a sinergie nel settore spaziale. Il progetto si è concretizzato con la firma di un memorandum di intesa, a Roma, alla presenza del ministro dellaGuido, Crosetto. I siti diimpegnati nelle attività sviluppate dallasaranno quelli di Ronchi dei Legionari focalizzato sui, Torino e Roma Tiburtina, e Nerviano per l'offerta di soluzioni congiunte nel settore Spazio. Mentre in Italiapuò contare sugli stabilimenti di Piaggio Aerospace, acquisita a gennaio.