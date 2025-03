Quifinanza.it - Leonardo e Baykar, intesa per creare un colosso dei droni con sede in Italia

È stato firmato un memorandum d’trae il gruppo turco, leader nel settore dei, per lo sviluppo di sistemi senza pilota. L’annuncio arriva tramite una nota congiunta. Secondo quanto riportato nella nota, si prevede che il mercato europeo, comprendente aerei senza pilota,da sorveglianza armati eda attacco in profondità, raggiunga un valore di 100 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.I dettagli dell’accordoLa partnership si concentrerà sull’uso delle avanzate piattaforme senza pilota di, che hanno già dimostrato una notevole efficacia operativa sui mercati internazionali, unendo l’esperienza dinella progettazione dei sistemi di missione, payload e certificazione aeronautica in Europa. Le due aziende, attualmente impegnate nello sviluppo e nella produzione di sistemi Uav (Unmanned Aerial Vehicle), sistemi elettronici, payload, C4I (Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence), Intelligenza Artificiale, sistemi di missione integrati e attrezzature e servizi spaziali, lavoreranno insieme per garantire l’interoperabilità all’interno di ecosistemi multi-dominio.