Leonardo e Baykar insieme per produrre droni. Sede in Italia per una joint venture da 100 miliardi in 10 anni

Roma, 6 marzo 2025 - Dopo l'acquisto di Piaggio Aerospace la turcacontinua a puntare sul nostro Paese firmando un Memorandum of understanding per la creazione di unaper i sistemi aerei senza pilota, cioè, con. L'annuncio è arrivato con una nota congiunta dove si spiega che l'accordo trasi basa su sinergie e complementarità industriali delle due aziende nell'ambito delle tecnologie nel settore unmanned (Senza pilota, ndr).da 100in 10Questa collaborazione sboccerà in una, conin, per la progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza pilota. "Si prevede che il mercato europeo, che necessita di caccia senza pilota,da sorveglianza armati eda attacco in profondità, possa raggiungere i 100di dollari nei prossimi 10", si legge nella nota.