Ilfattoquotidiano.it - Lele Mora indagato per calunnia a Silvio Berlusconi: disse di avere delle foto dell’ex premier insieme a Matteo Messina Denaro

a Firenze per false informazioni ai pubblici ministeri e. Lo riporta La Repubblica, spiegando che l’ex agente dei vip – già coinvolte in varie vicende giudiziarie, da Vallettopoli a Ruby – si è presentato in Procura due settimane fa per l’interrogatorio, comunicando la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. A iscrivere nel registro degli indagatiè la Direzione distrettuale antimafia di Firenze che indaga sui presunti mandanti occultistragi di mafia del 1993.è coinvolto per alcune dichiarazioni fatte in pubblico – e poi ribadite davanti ai pm, che due anni fa lo avevano sentito come persona informata sui fatti – su presunteda lui possedute che ritrarrebberoil boss