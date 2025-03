Ilgiorno.it - Legnano, parte la raccolta firme contro l'arretramento del capolinea Movibus

(Milano), 6 marzo 2025 – Era una delle iniziative da avviare al più presto e decise in occasione dell’amministrazione comunale con i pendolari, dopo che in occasione della discussione in consiglio comunale anche l’opposizione, su questo argomento specifico, aveva assicurato il completo appoggio: prende spunto da questi presupposti lal’delda Cadorna a Molino Dorino che prenderà il via sabato durante il tradizionale mercato cittadino con un primo banchetto organizzato dalla Lega cittadina. Come ormai noto in gioco c’è lo spostamento del terminal milanese delle linee z602 e z603 utilizzate quotidianamente dai pendolari del territorio: “Nel cc del 27 febbraio, grazie ad un interrogazione della Lega che chiedeva conto del taglio delle corse e dei disservizi creati da– spiegano i portavoce della Lega - , abbiamo appreso per voce dell' assessore competente che ildella linea z602 (quella che daarriva in piazza Cadorna a Milano) e z603 ( cheda San Vittore Olona) verrà arretrato alla stazione metropolitana di Molino Dorino.