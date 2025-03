Anteprima24.it - Legambiente, Italia bocciata sul target rinnovabili al 2030

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutirispetto all’obiettivo alsullo sviluppo dellefissato dal Decreto Aree idonee: rischia di raggiungere i necessari 80.001 Mw di nuova potenza con 8 anni di ritardo, ossia nel 2038. Lo afferma il nuovo report ‘Scacco matto alle2025’ presentato daalla fiera Key di Rimini. Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Sardegna e Umbria sono le peggiori in classifica, con ritardi che oscillano dai 45 ai 20 anni. Il Lazio è l’unica regione che, ad oggi, centrerebbe l’obiettivo al. Dal 2021 al 2024 sono stati installati 17.717 Mw dicon una media annuale di 4.429 Mw appena il 22% dell’obiettivo. Mancano all’appello 62.284 Mw da realizzare nei prossimi sei anni, pari a 10.380,6 Mw all’anno, ma la strada da percorrere, spiega il rapporto, “è tutta in salita, sia a livello nazionale sia a livello regionale e comunale, anche a causa di decreti e leggi sbagliate, come quelli su agricoltura e aree idonee, ritardi anche per l’ostracismo del ministero della Cultura e l’inazione delle Regioni, ostacoli burocratici e opposizioni locali”.