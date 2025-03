Lapresse.it - Legambiente boccia l’Italia sulle rinnovabili, troppi ritardi sui target al 2030

. Per l’associazione ambientalista – che ha diffuso oggi il nuovo rapporto ‘Scacco alle2025’ – il nostro Paese non rispetterà gli obiettivi: è “in ritardo suial, e rischia di raggiungere gli 80.001 Megawatt (MW) con 8 anni di ritardo, quindi nel 2038?.ha presentato oggi insieme con lo studio anche l’Osservatorio Aree idonee e regioni, alla fiera Key di Rimini.Ad oggicon 17.717 MW ha raggiunto appena il 22% dell’obiettivo. Mancano all’appello 62.284 MW da realizzare nei prossimi sei anni, pari a 10.380,6 MW all’anno. Ma – avverte– “la strada da percorrere è tutta in salita, sia a livello nazionale sia a livello regionale e comunale, anche a causa di decreti e leggi sbagliate,, ostacoli burocratici e opposizioni locali”.