Lee | ecco il principale motivo per vedere il film con Kate Winslet

Lee:ilperilconAl cinema dal 13 marzo con Vertice360, Lee, biopic di Lee Miller diretto da Ellen Kuras, vede protagonista assoluta. E c’è qualcosa chenon è in grado di fare? A parte un paio di passi falsi che possono capitare in una carriera lunga e ricca, è il tipo di attrice che rappresenta quasi una garanzia e che attira a sé immediatamente l’attenzione del pubblico.La sua presenza fa sempre la differenza, e Lee, un progetto di passione in lavorazione da tempo, non fa eccezione e offre all’attrice già premio Oscar un tipo di ruolo audace che in passato le ha fatto vincere il plauso di pubblico e critica.interpreta la fotografa Lee Miller, che si è scattata una foto nella vasca da bagno di Hitler lo stesso giorno in cui il dittatore si è sparato nel suo bunker.