Lecce | Isufi domani inaugurazione dell’anno accademico Università del Salento

Di seguito un comunicato diffuso dall’del:La Scuola Superiore Universitariadell’delinaugurerà l’annocon una cerimonia che si terrà il 7 marzo 2025, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Centro Congressi del Campus Ecotekne.L’evento, aperto al pubblico, celebra l’eccellenza accademica, il merito e l’interdisciplinarità, valori fondanti dell’, e si distingue per il suo formato agile e innovativo.La cerimonia prevede i saluti del Magnifico Rettore dell’del, Fabio Pollice; la relazione del Direttore dell’, Salvatore Rizzello e un intervento del rappresentante degli allievi Matteo Fasiello. Il momento centrale sarà la prolusione sul tema dell’energia sostenibile affidata alla professoressa Joisa Campanher Dutra, economista di fama internazionale e autorevole esperta nel campo della regolazione delle infrastrutture e delle politiche energetiche, la cui relazione si intitolerà “Energy Transition Challenges and Opportunities for the Global South”.