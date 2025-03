Gamberorosso.it - Le zeppole di San Giuseppe: la ricetta iconica di Iginio Massari

Leggi su Gamberorosso.it

La certezza di marzo è che sulle tavole degli italiani non possono mancare mai ledi San. Da Nord a Sud, la tradizione è rispettata. Pasta choux, crema pasticcera e amarene, non si scappa dalla triade del gusto che viene lavorata anche dai più grandi pasticceri d'Italia. In questa occasione non potevamo esimerci dal chiedere laal maestro dei maestri.Ledi San: ladiIngredientiPer la pasta per le166 gr di acqua3 gr di sale3 gr di zucchero86 gr di burro180 gr di farina 00315 gr circa di uovaPer la crema pasticcera200 gr di latte intero di alta qualitའbaccello di vaniglia60 gr di tuorli30 gr di zucchero20 gr di amido di riso o farina biancaProcedimentoPer la crema pasticceraFare bollire in una bacinella il latte e la vaniglia.