Le vacanze al caldo delle vip | sole mare e bikini sexy

A Carnevale ogni scherzo vale. anche lasciare i rigidi climi europei per volare al. Sono molte le vip di casa nostra che, complici le chiusurescuole o semplicemente una pausa dal lavoro, ne hanno approfittato per trascorrere una settimana in. C’è chi viaggia in gruppi numerosi e chi preferisce non svelare gli accompagnatori: di certo, tutte amano mostrare i fisici perfetti neistriminziti e accattivanti. Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle MaldiveMichelle in lilla“Quite a group!” scrive Michelle Hunziker su Instagram, nell’annunciare un viaggio di gruppo alle Maldive. Sedici amici, per una settimana all’insegna del divertimento e del relax. Nella comitiva non poteva mancare Ilary Blasi, molto amica di Michelle, che si è fatta accompagnare dal fidanzato Bastian Muller e dalle figlie Chanel e Isabel.