Quotidiano.net - Le uscite musicali del 7 marzo: Lady Gaga, Vasco, Coma Cose e Naska

Il mese disi apre con una serie di pubblicazioniche vede il ritorno in pista di grandi artisti italiani e internazionali.Rossi,, Renato Zero esono tra i più attesi in Italia, mentre all’estero i riflettori sono tutti per il nuovo album in studio di. Disco numero sette, appunto, perche con Mayhem torna alle origini del proprio sound. L’artista americana dà alle stampe quattordici tracce dalle sonorità dance ed elettroniche, che richiamano successi come ‘Poker face e Bad romance’. Non si tratta, però, di un ritorno nostalgico:nel disco reinventa il proprio sound con l’aiuto dei produttori Cirkut, Gesaffelstein e Andrew Watt, già collboratore di Post Malone e Ozzy Osbourne.Rossi: docufilm e album liveRossi celebra l’uscita del documentario sulla sua residenza artistica a San Siro con un album live da oltre 25 canzoni.