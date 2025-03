Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 6 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Marte significa spesso anche intolleranza verso chi non la pensa come noi. Venere nel segno è in quadratura perfetta con Marte, la sua energia può provocare discordia, specie in quei casi in cui già esiste una tensione latente; chi al momento non ha una relazione amorosa, proverà un'attrazione immediata per l'altro sesso. Andrà bene a tutti perché oggi è un giorno fortunato grazie al primo quarto di Luna in Gemelli congiunta a Giove. Salto di qualità nel lavoro. Toroideali per eliminare le tensioni esistenti nel rapporto di coppia e nella vita familiare, ma vediamo anche la possibilità di chiudere relazioni professionali o di altro tipo se hanno già dato segnali di crisi, vediamo infatti altre e più esaltanti possibilità.