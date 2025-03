Anteprima24.it - “Le relazioni umane nell’era del cambiamento”, se ne parla ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 8 marzo 2025, presso la Sala blu dell’Ex Carcere Borbonico, si terrà il convegno dal titolo “Ledel“. Il convegno organizzato per celebrare la giornata internazionale della donna sarà un’occasione per riflettere sulla persona di Carlo Gesualdo che nel corso della storia è stato descritto come un principe assassino, madrigalista e visionario; e, vedrà la partecipazione di personalità di rilievo, impegnate in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Il convegno sarà moderato dal Dott.re Alfonso Leo, medico psicoanalista membro della SLPcf e della AMP, docente Istituto Freudiano di Roma e rappresenta un’opportunità per riflettere con il Prof. Giuseppe Mastrominico, docente universitario, direttore editoriale Gesualdo edizioni, sul progresso degli studi compiuti sul “personaggio” di Carlo Gesualdo, partendo dalla sua storia; nella stessa occasione con l’Avvocata penalista Giovanna Perna, presidente del Comitato per le Pari Opportunità del COA di, ci si soffermerà sulla evoluzione normativa del delitto d’onore e del contesto politico e sociale che ha portato alculturale e giuridico; ma anche sulle sfide necessarie per continuare a promuovere l’uguaglianza di genere e a combattere gli stereotipi che possono giustificare la violenza; la relazione del Dott.