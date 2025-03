Lapresse.it - Le prime parole di Papa Francesco dal Gemelli

Diffuse in piazza San Pietro ledidal, affidate a un audiomessaggio diffuso giovedì sera, e registrato lo stesso giorno in spagnolo. “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”.