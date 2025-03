Lanazione.it - Le prime della classe. La sfida di Prato e Zenith

contro ledue. Il calendario prevede per le compagini laniere impegnate nel girone D di Serie D due match tostissimi per la 27° giornata: i biancazzurri ospiteranno domenica (calcio d’avvio alle 14.30) la capolista Forlì, mentre gli amaranto saranno di scena nell’anticipo di sabato (via alle 17.30) allo stadio Bruno Benelli di Ravenna, casaseconda forzagraduatoria. Partiamo dalla formazione allenata da Marco Mariotti, che si troverà di fronte una compagine che sta collezionando numeri impressionanti. I biancorossi sono reduci da sei vittorie consecutive, in occasione delle quali hanno sempre mantenuto la porta inviolata, e nelle ultime 15 uscite hanno ottenuto 14 successi. L’unica formazione capace dal 17 novembre a oggi di battere la corazzata di mister Alessandro Miramari, che vanta la seconda miglior difesa del torneo con soli 15 gol incassati (due in più rispetto al Ravenna), è stata la, che lo scorso 19 gennaio ha piazzato il colpaccio in trasferta, imponendosi per 3-2.