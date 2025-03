Lettera43.it - Le parole di Papa Francesco in piazza San Pietro: «Grazie per le preghiere»

Leggi su Lettera43.it

Dopo la diffusione del bollettino che ha parlato di «condizioni stabili», intorno alle 21 della serata del 6 marzo le(registrate) delsono riecheggiate inSana margine della recita del Rosario, con tanti fedeli accorsi in preghiera. Poco più di venti secondi, in cui il Pontefice, in spagnolo e con una voce molto provata, ha detto: «Ringrazio di cuore per le vostreper la mia salute dalla, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca.».Ledel #diffuse questa sera inSan:“Ringrazio di cuore per le vostreper la mia salute dalla, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca.” pic.twitter.com/duYZ6Fx7gt— Vatican News (@vaticannewsit) March 6, 2025Articolo completo: LediinSan: «per le» dal blog Lettera43