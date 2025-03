.com - Le nuove scoperte musicali della settimana – #29

Leggi su .com

Queste leaggiunte:Mexico86 – CaniReijy – Si Te VasJohnny Bitcoin – Brave New WorldMatthew Heller – Bad IdeaKrohme – Ode to the ScumbagGengvej – Tanzen Sie Bitte JazztBruklin – Good Cry (Acoustic)Eghoza – HolidayCampbell McNeil – StrengthAgora Sci-Fi – PortalsIllDEST – S O L ABells and Ravens – Pick Your BattlesLa Corriveau – Under my HoodLEGRU – LEGRUSergey Khomenko – Theater SymphonyOff Grid Band – Far From HeavenMatt Glover – Gold HandcuffsÖrjan Ericson – What Can I Do?Drop Dead Lane – VAMPIRxoxodubstep – JUST UZay Liege – VaddieChristian Minotto – CupZachary Mason – I Wish Humans Were Made In A Factory.Sneva – Di Nuovo InsiemeDavid Munoz – Close to the vine 2Aceituna – BandoleroDexstarity – Shit TalkinDunkle Zukunft – Dunkle WeltShami – LACRIMEKill Szn – KronicAlain Void – Il tuo lato buioBiz Barclay.