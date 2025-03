Lapresse.it - Le Ferrari fanno impazzire Milano: “Un sogno vedere Hamilton in Rosso”

Bagno di folla per ledie Leclerc che hanno guidato per le strade di, mandando i visibilio i tifosi del Cavallino di Maranello.“Sono tifosoda sempre”, racconta Andrea da Alessandria. “Abbiamo aspettative molto alte per questa stagione soprattutto dopo aver preso averlo preso un pilota forte come. Che è unper tutti”. “Un’occasione speciale di conoscere il nuovo pilota, vestito diè un’emozione diversa. La speranza è che sia l’anno giusto, che la macchina sia migliore dell’anno prima e che si vinca un po’ di più”, confida Michele.