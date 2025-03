Milanotoday.it - Le Ferrari di Hamilton e LeClerc sfrecciano per le vie di Milano (video)

Leggi su Milanotoday.it

Migliaia di appassionati dellasono scesi in piazza giovedì 6 marzo per vedere dal vivo Lewise Charles, arrivati in città per uno spettacolo organizzato dalla scuderia di Maranello in vista della nuova stagione di Formula 1. I due piloti hanno sfrecciato con due vecchie.