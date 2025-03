Lettera43.it - Le edicole contro Salvini, una Ferrari per Orcel e le altre pillole

Metti il banchiere Andreaaccanto ai piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Accadrà davvero nel pomeriggio di giovedì 6 marzo a Milano in piazza Castello. Perché Unicredit riporta ScuderiaHp nel centro del capoluogo lombardo con Leclerc, Hamilton, il team principal Fred Vasseur e il ceo Benedetto Vigna assieme proprio a. La “Drivers Presentation by UniCredit” servirà a presentare la nuova stagione di Formula 1, al via con il Gran Premio d’Australia, domenica 16 marzo. La banca comunica che «i fan potranno avvicinarsi alla location dal primo pomeriggio, dove dalle 16 ci sarà un intrattenimento con un dj set». E poi, tutto in diretta su Sky Sport. «Oltre ai fedeli tifosi dello ScuderiaClub, il pubblico sarà composto da ospiti e dipendenti di UniCredit provenienti da tutti i Paesi in cui è presente la banca paneuropea».