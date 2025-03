Ilfattoquotidiano.it - Le critiche di Meloni al piano di von der Leyen: “Riarmo non è la parola adatta. No all’uso dei fondi di coesione per l’acquisto di armi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non è la: il tema difesa riguarda materie prime e tantissimi altri domini. Stiamo dando messaggi non chiari ai cittadini”. Giorgiaal Consiglio Europeo straordinario critica il “Rearm Europe”, ilda 800 miliardi di euro in cinque punti presentato da Ursula von derper aumentare la spesa europea nel settore della difesa. Mentre la presidente della Commissione Ue vuole scavalcare il Parlamento Ue per far approvare il suodi, terminato il summit dei leader Ue la premier italiana sottolinea la sua contrarietà all’utilizzo deidiper le spese della difesa. “Abbiamo condotto una battaglia per escludere idi, cioè per escludere la possibilità che venissero forzatamente dirottate risorse daidialle spese sulla difesa”, ricorda