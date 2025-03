Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «È stabile, situazione invariata rispetto ai giorni precedenti»

Ledirestano stabili, ma la prognosi è ancora riservata. Lo ha reso noto la Santa Sede in un aggiornamento medico, precisando che, vista la stabilità del quadro clinico, il prossimo bollettino sarà diffuso sabato. «Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre», si legge nel comunicato ufficiale. Durante la giornata, il Pontefice ha alternato momenti di riposo e preghiera a impegni lavorativi, sia al mattino che nel pomeriggio. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia. Nella giornata non si sono verificati episodi di insufficienza respiratoria, e il quadro clinico è rimasto invariatoai.Articolo completo: Ledi: «Èai» dal blog Lettera43