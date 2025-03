Serieanews.com - Lazio, Lotito show: regala a Baroni il primo colpo

, Claudioè pronto are ildi mercato a Marco: è un bigil– SerieAnewsLasta vivendo una stagione entusiasmante, piazzandosi attualmente al quinto posto in Serie A con 50 punti, a solo due lunghezze dalla Juventus che occupa la quarta posizione. La squadra di Marcoè in piena corsa per un posto in Champions League, un obiettivo che potrebbe diventare realtà se i biancocelesti dovessero mantenere questo passo fino alla fine della stagione.In questo contesto di alta competizione, il presidente Claudiosta dimostrando di voler fare sul serio sul mercato per rinforzare la squadra, partendo proprio da un giocatore che si è rivelato una delle sorprese di quest’annata: Nuno Tavares., la strategia per Nuno TavaresArrivato la scorsa estate in prestito dall’Arsenal, il terzino portoghese ha fin da subito sorpreso per le sue prestazioni, ben oltre le aspettative.