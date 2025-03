Ilgiorno.it - L’azienda chiude . Ottanta restano a casa: "Ringraziamo tutti per la collaborazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Un fulmine a ciel sereno la chiusura della Bioggio Pharma Manufacture Sa che a causa di un "costante declino dei volumi di vendita", come ha spiegato la società in una nota, ha deciso dire lo stabilimento nell’area industriale di Lugano lasciando senza lavoro un’ottantina di dipendenti, diversi dei quali frontalieri residenti nelle province di Como e Varese. La decisione, del tutto inattesa, purtroppo è il triste epilogo di un periodo molto travagliato per la società che già nel 2022 aveva deciso di licenziare una quarantina di dipendenti. In quel caso a incidere fu la perdita di un importante contratto di produzione per conto terzi e anche stavolta a pesare è stato il calo della produzione dovuto alla perdita di clienti. "Abbiamo preso questa dolorosa decisione dopo un’attenta e approfondita valutazione della situazione, nonostante gli sforzi profusi per evitare che ciò accadesse - ha spiegato Matthew Brabazon, General Manager Bioggio Pharma Manufacture SA - La nostra priorità è garantire che ogni dipendente i sia trattato in modo corretto, trasparente e attento.