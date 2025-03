Lanazione.it - L’azienda casentinese Tuttosicurezza ottiene sette brevetti grazie a bandi Regione Toscana

Arezzo, 6 marzo 2025 –con il marchio Valenscomponents, conquista l’Europaaidellee aiper invenzione industriale depositati nel tempo. Circa un mese fa è stato depositato dal- che si occupa della realizzazione di sistemi anti caduta e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro - il settimo brevetto per invenzione industriale dal nome Speedy Cover, un dispositivo anticaduta dotato di ruote per lo scorrimento sulle travi di copertura e di piano d’appoggio per posizionare le lastre da smontare e quelle da rimontare e movimentare il materiale in copertura in completa sicurezza. Andrea Macconi, che insieme alla moglie Tiziana Sartini è ai vertici della realtà produttiva commenta: “ai contributi ottenuti partecipando aimessi a disposizione della, abbiamo sviluppato una rete commerciale e attivato la produzione di questiche portano sul mercato internazionale un percorso di studio fatto in anni di esperienza e di ricerca sul campo”.