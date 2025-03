Sport.quotidiano.net - L’avversario. Oddo, la bestia nera. Sei incroci, quattro ko

La storia di Massimo, oggi alla guida del Milan Futuro, a Perugia non è stata positiva. Soprattutto il finale. Perché fino all’esonero di dicembre 2019 la marcia dei biancorossi, alla luce del risultato finale, non era poi da buttare via. Il tecnico viene esoto nel dicembre 2019, dopo la sconfitta nell’ultima giornata di andata in casa contro il Venezia con i biancorossi sesti in classifica. Riprende le redini del Grifo alla trenatseiesima giornata con i biancorossi al quindicesimo posto in graduatoria: per lui un successo, poi la rocambolesca sconfitta interna con il Trapani e il ko di Venezia che conducono la squadra ai play out con il Pescara. Nel doppio confronto il Grifo perde gli spareggi ai calci di rigore. Quello che invece il tecnico può rivendicare è lo score contro il Perugia: nei sei confronti contro la formazione biancorossaha vintovolte.