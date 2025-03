Lavrov | parole Macron minaccia per Mosca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 La "retorica nucleare" del presidente francese Emmanuelcostituisce "una" per la Russia. Lo dice il ministro degli Esteri di, nel giorno del Consiglio europeo straordinario sugli aiuti all' Ucraina e sulla difesa europea. La Russia non vede alcuna possibilità di compromesso sulla questione dell' invio di "forze di pace" straniere in Ucraina, ribadisce